https://static.news.ru/photo/eb46930e-3542-11ea-a87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Всё российское телевидение только выиграет от закрытия политических программ, которые ведут, к примеру, Ольга Скабеева, Владимир Соловьёв или Артём Шейнин. С таким заявлением выступила телекритик Слава Тарощина. Её слова были обнародованы в воскресенье, 12 января.

По словам Тарощиной, российское ТВ нельзя подправить с помощью «косметических ухищрений». Телекритик считает, что перемены возможны только в случае полного закрытия «так называемых общественно-политических программ». Такие шоу, подчёркивает эксперт, способствуют дальнейшему трудоустройству «сеятелей ненависти».

Шейнин вернётся в ВДВ, о котором он часто грезит, а Соловьёв вновь приступит к «Соловьиным трелям», которые давно забросил, — приводит слова Тарощиной URA.RU.

Как говорит телекритик, у неё есть информация о том, что на ТВ недавно обсуждалась возможность заменить Скабееву на Тину Канделаки в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Как ранее писал NEWS.ru, политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» на канале «Россия 1» назвали самым популярным среди российских телезрителей.

По данным исследовательской компании Mediascope, общественно-политические ток-шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым» россияне смотрели в будни чаще всего.