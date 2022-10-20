«Политический окрас очевиден»: Александр Усс отреагировал на арест сына Глава Красноярского края Усс назвал политическими обвинения США против своего сына

Фото: vk.com/uss_av

Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политическими обвинения, выдвинутыми Минюстом США против его сына Артема. Об этом свидетельствует то, что деятельность, которую вел его сын, разрешена во всем мире, написал Александр Усс в своем Telegram-канале.

Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России, — сделал вывод красноярский губернатор.

Глава сибирского региона не сомневается, что в обвинении его сына замешана антироссийская политика, которую сейчас ведут Штаты.

Политический окрас этих обвинений очевиден, — резюмировал Усс.

Артем Усс был задержан в Италии по запросу Минюста США. Его обвиняют в незаконных схемах по продаже венесуэльской нефти с использованием подставных компаний и криптовалюты, а также в уклонении от санкций.

Ранее юрист по международному частному праву Антон Аранибар предположил, что причиной задержания сына главы Красноярского края Александра Усса Артема могли стать политические мотивы. Эксперт допускает, что обвинения против сына чиновника надуманны.