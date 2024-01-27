Полина Гагарина станцевала на кресле от счастья на шоу «Голос» Гагарина станцевала на кресле, заполучив в команду «Голоса» Богдана Шувалова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина станцевала на кресле на шоу «Голос», когда ей удалось заполучить в команду одного из перспективных участников. Речь идет о 26-летнем петербуржце Богдане Шувалове.

Молодой человек исполнил песню Билли Айлиш Lovely, после чего к нему повернулись все четверо наставников шоу: Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Zivert и Антон Беляев. Каждый из них стал уговаривать Шувалова вступить в его в команду. Участник остановил свой выбор на Гагариной, что вызвало у нее бурю эмоций. Она сначала станцевала на сцене, а затем забралась на судейское кресло и продолжила перформанс.

Другие наставники сдержанно отреагировали на «выступление» Гагариной. Она является регулярным наставником шоу, но ей часто не везет с участниками. Так, на прошлой недели она звала в команду Анастасию Паньшину, которая в итоге ушла к Преснякову.

Кроме того, Гагарина, Пресняков и Zivert признали, что несправедливо засудили участницу Анну Трубецкую и извинились перед ней. Они пояснили, что их сбила с толку манера исполнения девушки. Инцидент произошел во время слепых прослушиваний. Согласно правилам, чтобы участник прошел в проект дальше, во время его выступления к нему должен повернуться хотя бы один из членов жюри. Пока пела Трубецкая, этого не сделал ни один из наставников.