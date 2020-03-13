https://static.news.ru/photo/836f564e-6530-11ea-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские поликлиники организовали отдельный приём пациентов с симптомами ОРВИ. В некоторых медучреждениях граждане с температурой заходят через отдельный вход, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, на входе в поликлиники установлены посты, где у посетителей проверяют температуру. Тех, у кого она повышена, принимает врач в отдельном кабинете, передаёт РИА Новости.

Ранее оперативный штаб заявил об увеличении числа больных коронавирусом с 34 до 45 человек. За сутки в стране было зафиксировано ещё 11 новых случаев, писал NEWS.ru.