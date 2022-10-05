Для полиграфистов потребовали отсрочки от мобилизации Российский книжный союз попросил у Минпромторга отсрочки от мобилизации для полиграфистов

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Российский книжный союз попросил у Минпромторга предоставить отсрочку от мобилизации для специалистов полиграфической сферы, пишет «Коммерсант». Представители РКС подчеркнули, что отрасль переживает дефицит кадров, а в случае призыва действующих сотрудников предприятия могут оказаться в простое или полностью остановиться.

Кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки». Острый дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций в 2022 году усилились санкциями со стороны поставщиков оборудования и запчастей. <...> Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий, — говорится в обращении президента РКС Сергея Степашина министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Степашин отметил, что в результате мобилизации сотрудников в стране может прекратиться выпуск периодических печатных СМИ, учебников, книг. Чтобы избежать этого, он предложил ввести отсрочки в зависимости от квалификации сотрудников, чтобы не потерять наиболее важные кадры, например, машинистов линий, технологов, механиков.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.