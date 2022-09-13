Полицию обвинили в бездействии в ситуации с ростом числа автоугонов Автоэксперт Баканов: некоторые полицейские знают угонщиков, но ничего не предпринимают

Фото: shutterstock

В России растет число угонов автомобилей, которые затем продают на запчасти. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что проблема автоугонов не решится до тех пор, пока полицейские не будут в этом заинтересованы. По его словам, некоторые начальники отделов полиции знают, кто промышляет угонами, но ничего не предпринимают.

Установкой новой системы, разработанной Ростехом, проблема не решится. Ведь время от времени мы слышим, что некоторые начальники отделов полиции в курсе, кто промышляет угонами, — заявил эксперт.

Эксперт рассказал, что в прошлом году была запущена система «Паутина» — сеть камер по всей стране, объединенных в один комплекс, который помогает искать угнанные авто. По его словам, у полицейских есть мощный инструмент, который можно использовать в борьбе с угонами. Баканов убежден, что здесь важен именно человеческий фактор — желание полицейского искать машину. Так, при резонансных случаях виновников тех или иных угонов находили очень быстро.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» ранее сообщила, что холдинг «Росэлектроника» разработал мобильный комплекс для выявления в транспортном потоке угнанных, а также снятых с регистрационного учета машин. Аппаратно-программный комплекс «Розыск-Nano» будет устанавливаться в патрульной машине для распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств. Также в режиме реального времени система будет проверять авто по базам данных.