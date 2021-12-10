Полиция закрыла дело об экстремизме против курского учителя

Силовики прекратили преследование преподавателя Александра Мамкина из Сельскохозяйственного техникума города Суджа Курской области за якобы демонстрацию нацистской символики. Об этом он сам рассказал NEWS.ru. Административное дело на него завели через день после объявления эксперимента, в ходе которого педагог попытался на месяц прожить только на свою учительскую зарплату в 14,6 тысячи рублей. А поводом для составления протокола послужила антифашистская статья во «ВКонтакте» о неудовлетворительном состоянии захоронений героев Великой Отечественной войны, которая была снабжена иллюстрацией осквернённой неонацистами могилы.

Появились оптимистичные новости: дело закрыли, зарплату повысят, предложили принять участие в разработке положения о стимулирующих выплатах в Курской области, идеи о повышении окладов могут лечь в региональный законопроект о повышении окладов, — сообщил Александр Мамкин.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал об истории Александра Мамкина. Оперативники Центра противодействия экстремизму Курской области провели проверку его аккаунта в соцсети «ВКонтакте», и 24 ноября на него составили административный протокол по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций» за опубликованный в феврале 2020 года пост. Сам учитель назвал происходящее абсурдом, поскольку он придерживается коммунистических и антифашистских взглядов, соответственно, никак не мог пропагандировать ультраправые идеи, к которым относится крайне негативно.

Дело на Мамкина завели на фоне его борьбы с низкими зарплатами преподавателей. Сам он за октябрь 2021 года получил 14,6 тысячи рублей и устроил эксперимент, попытавшись выжить на эту скромную сумму, ежедневно отчитываясь перед подписчиками о рационе своего питания.