Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Градского

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Речь идёт о 27-летнем ранее судимом иностранце, сообщает Telegram-канал «112». Задержанного зовут Умеджон Жабборов, он является гражданином Таджикистана. В Москве мужчина проживает 10 лет.

Издание также отмечает , что Жабборов ранее был судим за дачу взятки.

Кроме того, по сведениям РИА Новости, подозреваемый находится в федеральном розыске за то, что скрылся от следствия. Его также обвиняют в разбойном нападении, правоохранительные органы продолжают поиск соучастников.

Несколько дней назад сообщалось, что полиция задержала одного из подозреваемых в нападении — 25-летнего Ромиза А. Однако вскоре он был отпущен, у мужчины оказалось алиби, согласно которому на месте преступления его не было.

Нападение на вдову Градского произошло 16 января в Московской области. По информации следствия, трое злоумышленников инсценировали ДТП, а затем подсели в машину женщины, где, угрожая расправой, потребовали у неё крупную сумму денег. Вместе с Коташенко они приехали к ней домой и забрали 100 млн рублей, после чего скрылись.