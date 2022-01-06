Полиция задержала в Москве участников акции солидарности с Казахстаном

В центре Москвы сотрудники полиции задержали девятерых леворадикальных активистов, которые собрались, чтобы обсудить ситуацию в Казахстане, где происходят массовые антиправительственные волнения. Внимание органов привлекли люди с плакатами, некоторых силой затаскивали в автозак. Об этом NEWS.ru сообщил один из участников встречи.

В Москве у метро «Чистые пруды» задержали девять человек — московских коммунистов, вышедших на пикет в поддержку народа Казахстана. Задерживали всех, у кого в руках были плакаты, одного товарища за ноги тащили в автозак, — рассказал очевидец.

Среди задержанных участники левого движения Москвы Александр Зимбовский, Елена Сидоренкова и Элмар Рустамов. По предварительной информации, их отвезли в ОВД Басманного района. Что им вменяют, пока неизвестно.

Ранее издание Baza со ссылкой на собственные источники сообщало , что сотрудникам полиции Москвы «дали указание задерживать всех, кто выйдет в центр города с какой-либо символикой Казахстана». Вечером 5 января силовики «уже задержали несколько человек, которые „похожи на казахстанцев“».

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за двукратного повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в республике.

В ответ президент республики Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у ОДКБ для подавления «террористической угрозы». В свою очередь, межгосударственная организация решила ввести миротворцев «на ограниченный срок для стабилизации и нормализации обстановки в стране».