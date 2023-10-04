Полиция задержала трех протестующих против стройки в Дорогомилово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Москве задержали трех человек, протестовавших против стройки в Дорогомилово, передает MSK1.ru. Люди кричали и требовали от стражей порядка, чтобы они прекратили свои действия. Опубликованы кадры задержания жителей, выступающих против строительства бизнес-центра на Большой Дорогомиловской улице.

На видео видно, как полицейские заводят в автозак двух мужчин и одну девушку.

Вам не стыдно вообще? Вы за кого, вы за жителей? — прокричала женщина.

На место выезжал замглавы управы района Сергей Золотарев, который провел разговор со строителями и полицией. По его словам, в ближайшие дни большегрузы ездить не будут.

Золотареву передали документы о нарушениях, которые, как утверждают жители, были допущены застройщиком. Также они собрали порядка 2000 подписей против строительства.

В 2019 году экс-глава Дорогомилово Алексей Чепиков был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновнику вменяли хищение 100 млн рублей при заключении контрактов в жилищной сфере в 2013 году, когда Чепиков возглавлял ГБУ «Жилищник».

В октябре того же года в Москве заключили под стражу замначальника отдела полиции по Дорогомилово Дмитрия Смирнова, заподозренного в попытке мошенничества. Смирнов и его начальник были задержаны с поличным при получении взятки в размере 3,5 млн рублей.