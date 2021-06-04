Полиция нашла подозреваемых в краже у сидевшего рядом с Путиным ветерана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Попов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

За минувшие сутки в России выявлено 8947 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц за последние 24 часа выписаны 8530 выздоровевших пациентов. Скончались за сутки 377 человек. С начала пандемии в России зафиксировано 5 108 129 случаев COVID-19. К настоящему времени вылечились...