Полиция нашла подозреваемых в краже у сидевшего рядом с Путиным ветерана

https://static.news.ru/photo/8476fbc4-c514-11eb-8eb0-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подозреваемые в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел с президентом Владимиром Путиным на параде Победы, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана, — цитирует её агентство.
Каких-либо подробностей Волк не привела. По сведениям Telegram-канала «112», подозреваемых в настоящее время везут в отдел полиции.
Пенсионер обратился в полицию в конце мая. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил 96-летнего мужчину снять сбережения с банковского счёта и передать другому человеку. По его словам, это якобы необходимо для поимки мошенника.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует главк МВД по Москве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию чудовищной. Он выразил надежду, что «всё-таки этих подонков найдут».