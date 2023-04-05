Полиция задержала организатора нападений мигрантов В Москве задержали организатора массовых драк выходцев из Средней Азии

Фото: shutterstock

Организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради «демонстрации вседозволенности», задержан в Москве, сообщает Telegram-канал СК РФ. Кроме того, под стражу заключены пять фигурантов драк 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения.

Организатор массовых драк задержан на территории города Москвы. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022-2023 годах в Москве организованная группа выходцев из Средней Азии «из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям».

Ранее сообщалось, что на юге Москвы четыре человека пострадали в результате массовой драки дворников. Поножовщина возле дома № 9 по Шарикоподшипниковской улице случилась из-за конфликта сотрудников с подрядчиками после пропажи строительных материалов.

Также на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов. Потасовка началась у дома № 137. Изначально в снегу у обочины дороги подрались двое мужчин, а позже к ним подбежало подкрепление.