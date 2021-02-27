Полиция задержала хулиганов, избивших музыканта «Машины времени»

https://static.news.ru/photo/06abf104-790b-11eb-86dc-96000091f725_660.jpg Александр Дитковский Фото: vk.com/kvartalmusic

Московская полиция задержала злоумышленников, напавших 25 февраля на музыканта Александра Дитковского.

В настоящее время правоохранители допрашивают задержанных. Информация об их личности пока не сообщается, пишет Пятый канал.

В пресс-службе столичного ГУ МВД пояснили, что полиция проводит проверку по факту конфликта на парковке на Комсомольском проспекте. По словам самого пострадавшего, хулиганы приставали ко всем оказавшимся поблизости.

Инцидент произошёл вечером 25 февраля. На Дитковского и его спутника напали пять человек, которые, по словам музыканта, ходили по парковке и настойчиво выпрашивали деньги. Артист попытался дать отпор хулиганам, но силы оказались неравны. В результате музыкант оказался в больнице с травмами, включая перелом лицевой кости.

Как писал NEWS.ru, директор артиста Роман Кузьмак рассказал, что Дитковский чувствует себя нормально, насколько это возможно в его состоянии. Действующий участник «Машины времени» Александр Кутиков, в свою очередь, отметил, что Дитковскому предстоит хирургическое вмешательство.

Александр Дитковский — известный трубач, который сотрудничал с Валерием Меладзе, Сюткиным, Басковым, группами «Сплин» и «Несчастный случай». Также музыкант нередко выступает в составе группы «Машина времени». Он с 1992 года играет в группе «Квартал», а с 2003 года является её директором.