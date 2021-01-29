Полиция задержала хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron на акции протеста

https://static.news.ru/photo/990b0364-63b2-11eb-8e35-fa163e074e61_660.jpg Мирон Фёдоров Фото: vk.com/norimyxxxo

В Санкт-Петербурге полицейские задержали хип-хоп-исполнителя Мирона Фёдорова (Oxxxymiron) на акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Артист появился на митинге в свой день рождения. По его словам, он пришёл поддержать политических заключённых.

Желаю себе меньше убегать от своих страхов в новом году, — рассказал Фёдоров телеканалу «Дождь».

На несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходят в различных городах России 31 января, задержаны 878 человек. Об этом сообщили активисты «ОВД-Инфо». Лидирует по количеству задержанных Владивосток — 113 человек. На втором месте Москва (100), на третьем — Красноярск (91). В первую пятёрку также ходят Новосибирск и Пермь, где силовики задержали 90 и 40 человек соответственно. В Новокузнецке задержаны 33 человека, в Самаре — 32, в Томске, Сочи, Екатеринбурге, Твери, Барнауле, Иркутске, Уфе — от 20 до 28.

По одному человеку задержано в Благовещенске, Березниках, Брянске, Вологде, Волгограде, Казани, Мурманске, Йошкар-Оле, Саранске, Сыктывкаре, Пензе и Череповце, писал NEWS.ru.