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Полиция задержала ещё троих участников хищения 23 млн у дочери Чкалова

16:44, 08 сентября 2021
Полиция задержала ещё троих участников хищения 23 млн у дочери Чкалова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали ещё троих подозреваемых в хищении 23 млн рублей с банковского счёта дочери Героя Советского Союза лётчика Валерия Чкалова. Всего по делу задержано шесть фигурантов. Об этом Lenta.ru сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, подозреваемые задержаны в Бурятии. Все они оказались неоднократно судимыми. В настоящее время они доставлены в Москву и заключены под стражу.  Всего по делу было задержано шесть фигурантов. Дома у них изъяты деньги, телефоны и банковские карты.

В августе полиция Бурятии уже задержала троих подозреваемых в ограблении, позднее их этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Как установило следствие, в апреле 82-летней пенсионерке Ольге Чкаловой позвонили неизвестные лица, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Последние сообщили, что персональные данные женщины находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счёт. Потерпевшая, введённая в заблуждение, перевела неизвестным более 23 млн рублей.

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