Полиция задержала бывшего совладельца крупной компании ТАСС: МВД потребовало ареста экс-совладельца «Трансфин-М»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД РФ требует арестовать экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, передает ТАСС. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Тайчеру вменяют в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. Следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте, — сказал собеседник агентства.

В начале мая Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.

До этого стало известно, что гособвинение в ходе заседания в Головинском суде Москвы запросило семь лет колонии общего режима владельцу крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» Александру Гошину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на таковое (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита настаивает на невиновности бизнесмена.

Ранее Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака к пяти годам колонии общего режима за хищение акций каршеринговой компании. Бизнесмену также выписали штраф в 800 тысяч рублей. Второй фигурант Ильнур Азмуханов получил четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Требование истца удовлетворено частично — на 393 млн рублей.