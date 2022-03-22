Полиция задержала адвокатов Навального у входа в колонию

Полицейские задержали адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального возле колонии в Покрове. Об этом сообщает ТАСС. Сотрудники полиции подошли к Ольге Михайловой и Вадиму Кобзеву, когда они давали интервью после оглашения приговора их подзащитному.
По словам корреспондента агентства, во время подхода к журналистам к защитникам
Журналист РБК
Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.
Защита намерена обжаловать приговор оппозиционеру.