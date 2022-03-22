Полиция задержала адвокатов Навального у входа в колонию

Полицейские задержали адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального возле колонии в Покрове. Об этом сообщает ТАСС. Сотрудники полиции подошли к Ольге Михайловой и Вадиму Кобзеву, когда они давали интервью после оглашения приговора их подзащитному.

По словам корреспондента агентства, во время подхода к журналистам к защитникам подошли сотрудники полиции и задержали их, после чего увезли на полицейском автобусе.

Журналист РБК рассказал , что на месте присутствовали около 10 сотрудников полиции, некоторые из них были в гражданском. Один из полицейских с микрофоном предупредил собравшихся, что пребывание группы людей на территории исправительного учреждения создаёт помехи для транспорта и нарушители могут быть задержаны.

Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.

Защита намерена обжаловать приговор оппозиционеру.