Полиция возбудила два новых дела из-за избиения девушки за цвет волос В Каменске-Уральском возбудили два новых дела из-за избиения девушки за цвет волос

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В Каменске-Уральском Свердловской области завели еще два уголовных дела в отношении мужчин, избивших девушку за голубой цвет волос, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, новые дела связаны со статьями о нанесении побоев и угрозе убийством. Расследование в отношении задержанных мужчин продолжается.

Помимо [дела по] ст. 213 УК РФ «Хулиганство», которое возбуждено сотрудниками полиции в отношении всех участников нападения на девушку, подразделением дознания отдела полиции № 23 Каменска-Уральского дополнительно возбуждено еще два уголовных дела — по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Побои» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», — сказал Горелых.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском двое мужчин попытались утопить 18-летнюю девушку в фонтане из-за голубых волос и внешней схожести с еврейкой. Инцидент произошел в парке около дома пострадавшей. Мать девушки рассказала, что нападавшие «на весь двор кричали, что они с СВО приехали». Один мужчина потащил девушку в фонтан и начал топить, удерживая под водой, а второй кидал в нее предметы. После инцидента пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию. Позднее правоохранители задержали подозреваемых в нападении.