Полиция в Приангарье охраняет семью ребёнка с COVID-19 от других горожан

https://static.news.ru/photo/98582284-7df9-11ea-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Усть-Кута Иркутской области затравили вернувшуюся из Таиланда семью, в которой ребёнок заразился коронавирусом.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные о появлении в городе первого заражённого, после чего в соцсетях вычислили место жительства и другую личную информацию семьи, в её адрес посыпались оскорбления и угрозы. Также в городском чате Viber появились сведения о месте работы родителей заболевшего ребёнка, пишет Znak.

Уточняется, что коронавирус обнаружен только у младшего члена семьи и заболевание протекает бессимптомно. Более того, после возвращения с отдыха семья провела положенные две недели в изоляции. Так как признаков заболевания ни у кого не было, мать вышла на работу на один день, и только после этого пришли результаты анализов из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

Администрация Усть-Кутского района обратилась в областное ГУ МВД с просьбой о проведении проверки по факту разглашения личной информации, травли и угроз. Квартиру семьи охраняет отряд полиции.

Как писал NEWS.ru ранее, прокуратура Кировской области потребовала возбудить уголовное дело за призыв физически уничтожать заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом пользователь социальной сети «ВКонтакте» написал в комментарии к одной из публикаций. В материале, который заинтересовал пользователя, была размещена новость о количестве пациентов в регионе, а также было сказано, что четверо заболевших прибыли из Москвы.