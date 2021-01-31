Полиция в Москве закрыла вестибюль станции метро «Кропоткинская»

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В Москве закрыли северный вестибюль станции метрополитена «Кропоткинская». Ограничения на платформе Сокольнической линии подземки были введены по требованию сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили представители пресс-службы городского департамента транспорта.

Всех пассажиров просят использовать южный вестибюль «Кропоткинской». Причина закрытия северного вестибюля не разглашается.

Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии закрыт на выход по требованию полиции, — сообщается в Telegram-канале департамента.

Как ранее передавал NEWS.ru, накануне станция «Сокольники» снова заработала в штатном режиме только после 17:00. В воскресенье по требованию полиции поезда перестали останавливаться на данном участке из-за незаконных протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.

Кроме того, транспортному ведомству пришлось на время запретить остановку поездов на станциях столичной подземки «Сухаревская» и «Красные Ворота» по требованию полиции. Также оказались закрытыми для входа, выхода и пересадки пассажиров «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других. По данным на 17:42 мск 31 января все станции метро Москвы вернулись к прежнему режиму работы.