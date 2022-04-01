Полиция в московском «Зарядье» задержала участников «антивоенной» акции

Россия. Москва. Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников несогласованной акции протеста в парке Зарядье

В московском парке «Зарядье» правоохранительные органы задерживают участников акции против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По некоторым данным, в 14 городах России задержано более 170 человек. Отмечается, что акции протеста против СВО проходят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах.

По данным Telegram-канала «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента), в 14 городах России задержано более 170 человек.

24 декабря, в день начала спецоперации на Украине, полиция задержала в центре Москвы больше 600 человек на несогласованной акции против СВО. Протестующие перекрыли Пушкинскую площадь.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.