Полиция в Карелии объявила в розыск самоизолировавшуюся дома семью

https://static.news.ru/photo/45522f0a-7feb-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета по Республике Карелия «потеряли» семью из Петрозаводска и объявили её членов в розыск.

Семейная пара не отвечала на телефонные звонки и сообщения в социальных сетях с 24 марта. После того, как семью с двумя несовершеннолетними детьми объявили в розыск, выяснилось, что всё это время семейная пара находилась в квартире на самоизоляции и никому не открывала дверь.

В Следственном комитете назначили проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что медиков Карелии обеспечат памперсами для работы с больными с коронавирусной инфекцией. Это связано с тем, что процесс переодевания защитных костюмов занимает значительный период времени.

NEWS.ru писал, что жители Москвы продолжают часто нарушать режим самоизоляции. Всего в столице выписали 12 тысяч штрафов на 50 млн рублей.

В России зафиксировано 27938 случаев коронавирусной инфекции, 3448 за последние сутки. Излечились 2304 человек, скончались 232 человека. В Москве 16146 заболевших, 1370 за последние сутки, 1394 выздоровели, 113 скончались.