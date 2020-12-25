Экс-министр ЖКХ Ростовской области задержан за злоупотребление полномочиями

https://static.news.ru/photo/4e714d92-46e6-11eb-8457-fa163e074e61_660.jpg Андрей Майер Фото: minjkh.donland.ru

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер задержан полицией по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Майер задержан в порядке 91 статьи УПК. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, — заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Майер ушёл с должности главы областного Министерства ЖКХ в марте текущего года по собственному желанию после отчёта министерства об итогах работы за пять лет. На посту министра он работал с 2016 года.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября бывшую главу Министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с поставками медицинских масок.

По этому делу также было задержано шестеро предпринимателей. Основной фигурант дела — бизнесмен из Ангарска Алексей Сорокин — отправлен в СИЗО. Остальным, среди которых был Илья Белоусов, выбрали домашний арест в качестве меры пресечения.