Полиция Сочи начала проверять информацию о привязанном к машине блогере

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Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru объяснила, почему жительницы РФ стали реже становиться мамами в раннем возрасте. Она отметила, что возраст рождения первого ребёнка в стране приближается к 30 годам, что «катастрофично» для появления на свет второго и третьего наследников. Буцкая пояснила, что исправить ситуацию можно и нужно. Для этого она предлагает «десятилетку гарантий».

Один ребёнок за маму, второй за папу, третий — за страну. Когда ты первого рожаешь в 30, шанс, что ты родишь троих, резко падает. Почему так происходит? Нет крыши над...