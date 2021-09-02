Полиция Сочи начала проверять информацию о привязанном к машине блогере
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:27, 02 сентября 2021
Фото: Соцсети
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Полиция в Сочи проверяет информацию о блогере, который промчался по городу, примотанный скотчем к Chevrolet Camaro. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы УВД Сочи Андрея Кошелева.
В настоящий момент проводится проверка по информации из соцсетей, — рассказал Кошелев.
Также устанавливаются данные машины. До этого видео с экстремальной поездкой на скорости выше 100 километров в час появилось в соцсетях.
Автор ролика прокомментировал видеозапись на своей странице так: «Привет, я разогнался 180 км/ч, привязанный к тачке».
Ранее лишённый прав блогер Литвин заинтересовал ГАИ заездом внутрь ресторана. В своём YouTube-канале Литвин выложил видео, где покупает машину за миллион рублей прямо на улице и въезжает на ней в ресторан, опрокидывая стол. В ресторане отмечали день рождения его друзья. На камеру Литвин показал полтора миллиона и объяснил это тем, что сейчас пострадают и машина, и ресторан.