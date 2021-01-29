Полиция Санкт-Петербурга в ходе акции протеста применила газ

https://static.news.ru/photo/2299365c-63b6-11eb-91d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_spb/t.me

Несогласованная акция протеста в Санкт-Петербурге сопровождается драками манифестантов с полицейскими.

Несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов отмечены на Сенной площади, передаёт «Фонтанка». Полиция применила слезоточивый газ. О количестве пострадавших в столкновениях данных пока нет.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. По оперативной информации, актуальной на 13:30 мск, задержаны 1009 граждан. На первое место по числу задержанных вышла Москва — 142 человека. На втором месте Владивосток, там в автозаках оказались 113 человек. 93 человека задержали в Новосибирске, 91 — в Красноярске.

Московские правоохранители решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Как передавал NEWS.ru, в столице задержан депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Его поводили по нескольким автозакам, прежде чем нашли место. До этого Ступин открыто высказывал слова солидарности с арестованным Навальным.