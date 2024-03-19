Полиция раскрыла, что натворил новосибирец в офисе банка Полиция Новосибирска: неизвестный взорвал петарды в офисе банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области в комментарии NEWS.ru заявила, что неизвестный гражданин бросил в помещение одного из банковских офисов Новосибирска две петарды, после чего скрылся. Представители ведомства отметили, что подозреваемого ищут.

Сегодня в одно из отделений банка зашел мужчина, который, предположительно из хулиганских побуждений, бросил в помещение петарды, после чего скрылся. В результате никто из граждан не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и задержание подозреваемого, — добавили в ГУ МВД РФ по региону.

О том, что неизвестный поджег пиротехнику в отделении банка, стало известно сегодня. Пострадавших нет. В офисе находилось несколько посетителей, но они не разглядели хулигана. Один из очевидцев рассказал, что услышал взрывы и спрятался. По словам мужчины, вместе с незнакомой девушкой он просидел в углу несколько минут, прежде чем решил выйти.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании избирательного участка в Перми. По информации СМИ, пенсионерка пронесла на участок петарду и подорвала ее в туалете.