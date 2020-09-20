Полиция проверяет паспорта собравшихся у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/09fd48ee-fb4d-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции начали проверять документы у людей, пришедших на акцию солидарности к посольству Белоруссии в Москве. Представители правоохранительных органов переписали паспортные данные почти всех собравшихся.

Об этом сообщает «ОВД Инфо» со ссылкой на самих участников акции. По данным издания, четырёх человек для проверки документов полицейские уводили к автозаку. Один из задержанных предъявил скан вместо оригинала паспорта, другой стоял с бело-красно-белым флагом, у третьего флаги лежали свёрнутыми в пакете. У четвёртого проверяли, не является ли он гражданином Белоруссии. Также полицейские задержали девушку с плакатом, она оказалась гражданкой Белоруссии.

Задержали женщину, которая спросила полицейских, что происходит, когда они стали проверять документы у двух людей с бело-красно-белыми флагами, — говорится в публикации, которая обновилась в 16:55.

Ранее сегодня были задержаны восемь человек, которые пришли на Московский Марафон с плакатами и флагами в поддержку белоруссов.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Сегодня жители республики вышли на так называемый марш справедливости. Спустя час после начала акции её участников в Минске начали задерживать, писал NEWS.ru.