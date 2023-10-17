Полиция проверит статью Суркова: что написал экс-помощник Путина Полиция проверит статью экс-помощника президента Суркова «Рождение Севера»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владислав Сурков

Сотрудники столичной полиции проводят проверку статьи бывшего помощника президента России Владислава Суркова на предмет соблюдения российского законодательства. Какие известны подробности?

Почему Сурковым заинтересовалась полиция

По информации Telegram-канала Baza, в полицию Москвы поступило заявление с жалобой на статью Суркова «Рождение Севера».

Какие именно высказывания Суркова из статьи просят проверить на факт соблюдения законодательства, не уточняется.

Что за статья Суркова «Рождение Севера»

27 сентября 2023 года на портале «Актуальные комментарии» была опубликована статья, автором которой значился Владислав Сурков. Он предложил альтернативу термину «Глобальный Юг» — кластер «Великий Север», который, по его мнению, появится в результате разрешения ситуации на Украине в пользу России. По словам Суркова, помимо РФ в кластер могут войти США и Европа.

«Что будет, если убрать с шахматной доски ложные фигуры? Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер. <...> Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата», — написал Сурков.

По мнению Суркова, шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых. Он считает, что американцам и европейцам потребуется время, чтобы «дозреть до правильного мира». По его словам, сейчас Вашингтон живет с «хроническими фобиями и маниями», а ЕС несамостоятелен.

Экс-помощник президента отметил, что образование кластера «Великий Север» произойдет «не скоро» и «не в нашу смену». Тем, кто не верит в образование подобного единства, Сурков напомнил, что «так же трудно было поверить в единую Россию, когда Михаил Тверской бился с Московским княжеством».

В статье Владислав Сурков также выразил мнение, что у России нет истинных союзников в Африке или Азии. Он написал, что вера в их наличие является «геополитической галлюцинацией».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о работе Суркова в администрации президента

Владислав Сурков с конца 90-х годов работал в администрации президента. Сначала он занимал должность заместителя главы руководителя, позднее — первого замглавы администрации. Курировал создание партии «Единая Россия».

С декабря 2011 года по май 2013-го занимал пост вице-премьера, был ответственным за вопросы модернизации и инноваций. С 2013 года по февраль 2020-го был помощником Владимира Путина и курировал украинское направление, участвовал в переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения Минских соглашений.

Свою отставку Сурков объяснил «изменившимся контекстом» на его направлении работы. Он также отметил, что возвращаться на госслужбу не планирует.

В 2014 году США ввели в отношении Суркова санкции, которые предусматривают запрет на въезд в страну, а также арест активов и собственности на территории США. В ответ он заявил, что счетов за границей не имеет, а решение иностранных руководителей расценивает как признание его заслуг перед Россией.

Позднее Сурков также попал в санкционные списки Канады, Евросоюза, Австралии, Швейцарии и Украины.

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