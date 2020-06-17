Полиция проверит создание поддельных аккаунтов для голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/06732e1c-b090-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что полиция проверит информацию о регистрации поддельных аккаунтов на портале mos.ru через чужие сим-карты для голосования по поправкам в Конституцию. Соответствующее представление МГИК направила в столичный ГУ МВД.

По его словам, силовиков просят немедленно проверить и пресечь незаконные действия, а также проинформировать комиссию, передаёт «Интерфакс».

Мы написали немедленно, дальше зависит от полиции, — подчеркнул он.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов отметил, что обратился в МГИК с данными о возможной краже персональных данных.

И МГИК совершенно справедливо обратился в ГУ МВД, потому что, если это так, то это уголовка чистой воды, это кража персональных данных, — отметил он.

Венедиктов добавил, что избиратели, создавшие личные кабинеты после 5 июня, не смогут принять участие в электронном голосовании. Такое решение было принято ещё в начале июня.

Накануне телеканал «Дождь» сообщил, что люди получают деньги за регистрацию на электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Журналисты получили базу данных с личной информацией десятков пенсионеров, на которых предлагалось создавать аккаунты на mos.ru, а также сим-карты.

Людям платят 75 рублей за активацию сим-карты и создание страницы на портале. Ещё 50 рублей предлагается за голосование.

Москвичи имеют возможность проголосовать по поправкам дистанционно. Жители столицы смогут начать участвовать в электронном голосовании по Конституции на портале 2020og.ru 25 июня в 10:00. Отдать свой голос можно будет до 20:00 30 июня. По поправкам смогут дистанционно проголосовать ещё в одном регионе России — в Нижегородской области.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).