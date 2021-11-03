Полиция проверит сообщения об уничтожении вакцины «Спутник Лайт» в Кургане

Полиция проведёт проверку появившихся в СМИ сообщений об уничтожении вакцины «Спутник Лайт» в городе Кургане. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении МВД. По предварительным данным, уничтожение препарата связано с продажей QR-кодов.

Мы проведём проверку фактов, изложенных в публикации, — сказали агентству в ведомстве.

Речь идёт о сообщении URA.RU, согласно которому медработники курганской поликлиники № 2 продавали QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Желающие их приобрести граждане записывались как на обычную вакцинацию, но персоналу было заранее известно об их намерении. В документах указывалось, что эти люди привиты «Спутником Лайт», тогда как сам препарат просто выливался в раковину.

МВД возбудило уголовное дело о ч .4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Задержаны три человека — один работник поликлиники и двое посредников, которые искали желающих купить QR-код без фактической вакцинации.

Ранее сообщалось о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в ряде регионов. Профессор НИЦ имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что нехватка препарата может быть связана с ревакцинацией или логистическими проблемами.