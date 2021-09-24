Полиция проверит сообщения об угрозе стрельбы в школе Балашихи

Полиция начала проверку сообщений об угрозе стрельбы в школе подмосковной Балашихи. Соответствующая информация появилась в социальных сетях, после чего стражи порядка заинтересовались обстановкой в образовательном учреждении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В полицию поступило сообщение об угрозе стрельбы в одной из школ в подмосковной Балашихе. Данная информация была распространена в социальных сетях, — рассказал собеседник.

Источник добавил, что на текущий момент в школе проводятся оперативные мероприятия. В то же время в администрации образовательного учреждения сообщили, что ситуация находится на контроле у региональных властей. Ученикам школы ничего не угрожает.

Ранее Следственный комитет РФ начал проверять появившуюся в соцсетях информацию о подготовке нападений на школы. Общественный резонанс после расстрела студентов в Перми вызвал у некоторых подростков желание повторить такие действия, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.