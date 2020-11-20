Полиция проверит Пашаева на причастность к даче ложных показаний

https://static.news.ru/photo/9880ad70-2b42-11eb-81ce-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов проверят бывшего адвоката актёра Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче ложных показаний в суде по делу о смертельном ДТП.

В полиции допускают, что экс-защитник артиста может быть причастен к организации дачи заведомо ложных показаний тремя свидетелями, которых он сам привёл в суд, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в отношении трёх свидетелей, которые давали показания в суде об обстоятельствах смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в МВД. Их свидетельства признаны заведомо ложными, пояснили в ведомстве.

Двое из них рассказывали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам Ефремов после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность незнакомого ему мужчины, который, по его словам, сел в автомобиль до аварии, и утверждал, что на месте водителя Ефремова не было.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

6 ноября приговор актёру вступил в законную силу, и тот был этапирован в исправительную колонию в Белгородской области, писал NEWS.ru.