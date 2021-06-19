Полиция проверит маски у таксистов в Москве

https://static.news.ru/photo/992fc26a-d0a6-11eb-8895-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная полиция начала рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров. В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, — подчеркнул собеседник агентства.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9056 случаев заражения смертоносной инфекцией, что оказалось рекордом за время пандемии. Мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что Москва находится близко к принятию жёстких ограничений для победы над коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Подмосковье водители автобусов и такси, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, к работе допускаться не будут. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Тресков. Он добавил, что после 18 июня водители такси должны будут предоставить данные о том, где и когда получат прививку.