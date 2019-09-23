https://static.news.ru/photo/56c45320-de43-11e9-a495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Деятельность скандально известного пластического хирурга Емельяна Брауде изучит полиция. Информацию об этом озвучили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщает РЕН ТВ , «доктор», не имеющий профильного образования, стал проводить операции и делиться «опытом». Также Емельян Брауде устраивает в Интернете трансляции хирургических вмешательств, которые проходят на чердаке и без необходимой для этого стерильной одежды.

Телеканал отмечает, что лжехирург проводит пациентам проколы в антисанитарных условиях, одновременно употребляя шампанское. На одной из трансляций его пациентка курит во время процедур.

Клиенты Брауде после «уколов красоты» боятся смотреть на себя в зеркало и не показывают лицо, общаясь впоследствии с «врачом» через адвоката. Одна из пациенток из-за начавшегося после операции осложнения чуть не потеряла зрение.

Как писал News.ru, в апреле псевдохирург Алёна Верди, получившая прозвище Доктор Франкенштейн за то, что не имея медицинского образования, изуродовала десятки своих пациенток, была задержана полицейскими в Краснодаре. Судя по собранным чемоданам и подготовленным документам, злоумышленница (она же Антонина Горбунова) намеревалась бежать из России и улететь в Израиль.