Деятельность скандально известного пластического хирурга Емельяна Брауде изучит полиция. Информацию об этом озвучили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Телеканал отмечает, что лжехирург проводит пациентам проколы в антисанитарных условиях, одновременно употребляя шампанское. На одной из трансляций его пациентка курит во время процедур.
Клиенты Брауде после «уколов красоты» боятся смотреть на себя в зеркало и не показывают лицо, общаясь впоследствии с «врачом» через адвоката. Одна из пациенток из-за начавшегося после операции осложнения чуть не потеряла зрение.
Как писал News.ru, в апреле псевдохирург Алёна Верди, получившая прозвище Доктор Франкенштейн за то, что не имея медицинского образования, изуродовала десятки своих пациенток, была задержана полицейскими в Краснодаре. Судя по собранным чемоданам и подготовленным документам, злоумышленница (она же Антонина Горбунова) намеревалась бежать из России и улететь в Израиль.