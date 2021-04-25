Полиция проверила шоу Дудя на пропаганду наркотиков

https://static.news.ru/photo/c4769dc8-a675-11eb-a1e9-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: yurydud/instagram.com

Правоохранительные органы Москвы рассмотрели обращение Лиги безопасного интернета с требованием проверить шоу блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков, пишет РИА Новости.

Обращение руководства Лиги безопасного интернета по вопросу размещения пропаганды потребления наркотиков на одном из интернет-ресурсов рассмотрено, — ответили в пресс-центре городского ГУ МВД на соответствующий запрос.

В полиции сообщили, что авторы обращения оповещены о результатах проверки в установленном порядке.

Ранее программу Юрия Дудя на YouTube попросили проверить на пропаганду наркотиков. С таким заявлением в МВД обратилась Лига безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина рассказала, что блогеры должны более ответственно относиться к своему контенту, особенно если их аудитория многомиллионная.

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязь, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.