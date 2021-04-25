Полиция проверила шоу Дудя на пропаганду наркотиков

Правоохранительные органы Москвы рассмотрели обращение Лиги безопасного интернета с требованием проверить шоу блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков, пишет РИА Новости.
Обращение руководства Лиги безопасного интернета по вопросу размещения пропаганды потребления наркотиков на одном из интернет-ресурсов рассмотрено, — ответили в пресс-центре городского ГУ МВД на соответствующий запрос.
В полиции сообщили, что авторы обращения оповещены о результатах проверки в установленном порядке.
Ранее программу Юрия Дудя на YouTube попросили проверить на пропаганду наркотиков. С таким заявлением в МВД обратилась Лига безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина рассказала, что блогеры должны более ответственно относиться к своему контенту, особенно если их аудитория многомиллионная.
Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязь, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
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