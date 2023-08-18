Полиция «простила» депутату Госдумы слова об искоренении украинского языка Полиция не нашла преступления в словах депутата об искоренении украинского языка

Фото: Государственная Дума

Алексей Диденко

Правоохранительные органы пришли к выводу, что в словах депутата Госдумы Алексея Диденко о необходимости добиться исчезновения украинского языка вместе с Украиной нет события преступления, сообщает издание «Новости Томска». Хотя многие коллеги парламентария осудили его высказывания, полиция не стала возбуждать уголовное дело по статье о разжигании ненависти или вражды.

Говоря об Украине, Диденко ранее заявлял, что «не должно быть ни государства этого, ни языка». По его мнению, украинцам следует говорить на русском, если они хотят дружить с Россией. После этого депутат Василий Еремин направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру РФ. Обращение прошло ряд инстанций, после чего парламентарий получил ответ от ОМВД по району Замоскворечье города Москвы.

Рассматривая данный материал проверки, прихожу к выводу, что в данном случае отсутствуют объективные и документально подтвержденные факты, свидетельствующие о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, так как согласно статье 140 УПК РФ уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренные УК, — сказано в документе.

Ранее Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». В обращении подчеркивается, что в словах украинского военного присутствует подстрекательство к насилию по национальному признаку.