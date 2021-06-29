Полиция пришла с обыском к главреду «Проекта» Баданину

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и к журналистке Марии Жолобовой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

В настоящее время правоохранители проводят обыск дома у Баданина, Рубина и Жолобовой. Подробности позже, — рассказал источник.

Адвокат Василий Кушнир сообщил, что едет к Марии Жолобовой. Он отметил, что к журналистке уже прибыли два человека — один в штатском, а другой в форме. Юрист уточнил, что сотрудница СМИ не знает, кто эти люди.

Обыск у главреда и журналистов «Проекта» проходит в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

Ранее в Сисиане в центральном штабе блока «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, прошли обыски.