Полиция пришла к россиянину, оставившему комментарий о теракте в «Крокусе» Жителя Тихвина задержали за пренебрежительный комментарий о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Тихвинского района Ленинградской области оставил неуместный комментарий со смайликами под одним из постов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, передаёт «Фонтанка.ру». Полицейские нашли автора, 29 марта к нему пришли сотрудники уголовного розыска. Мужчину доставили в отдел.

Речь идет о 26-летнем уроженце Башкирии, в Тихвине мужчина работает сварщиком. В оставленном россиянином комментарии полицейские увидели признаки оправдания терроризма.

Мужчина признал свою вину. По его словам, своим комментарием он стремился снизить эмоциональность других пользователей. Россиянина отпустили под обязательство о явке, уголовное дело в отношении него заводить не стали.

Ранее певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иноагентов) в Facebook (деятельность в РФ запрещена) ответил на претензии по поводу своего молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Он заявил, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь. Своих критиков он назвал «блюстителями новой нравственности».

Певец назвал пошлыми высказывания публичных деятелей в соцсетях. Он призвал «не трындеть» о произошедшем в «Крокусе», а помогать пострадавшим делом. Макаревич добавил, что сочувствует жертвам теракта и всем жителям России.