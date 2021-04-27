Полиция пришла к освещавшим протесты корреспондентам «Дождя» и «Эха Москвы»

https://static.news.ru/photo/5989a238-a735-11eb-ac85-96000091f725_660.jpg Алексей Коростелев Фото: Дождь/twitter.com

Московские полицейские потребовали от журналистов, освещавших 21 апреля несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального, предоставить редакционные задания, с которыми те работали в тот день. На данный момент известно как минимум о двух случаях — с корреспондентами телеканала «Дождь» Алексеем Коростелёвым и радиостанции «Эхо Москвы» Олегом Овчаренко, сообщили представители редакций.

Коростелёва задержали дома рано утром 27 апреля и доставили в ОВД, где показали две видеозаписи: одну, где он был в опознавательном жилете с надписью «Пресса» и с микрофоном в руках, другую — с неизвестным молодым человеком в чёрном свитере, которого полицейские идентифицировали как журналиста. Полицейские потребовали привезти в отделение редакционное задание, после чего пообещали отпустить журналиста без составления протокола, сказано на сайте «Дождя».

К Овчаренко также пришли домой представители правоохранительных органов. От него потребовали явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21 апреля и пресс-карту, написал в Telegram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

В обоих случаях в редакциях подчеркнули, что их сотрудники освещали несогласованную акцию в соответствии с редакционным заданием, несмотря на то что действующее законодательство не обязывает журналиста осуществлять профессиональную деятельность на основании подобного письменного документа.

21 апреля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального. В отличие от зимних митингов, в этот раз всё прошло относительно спокойно — без массовых задержаний и без насилия с обеих сторон. Выделился на этом фоне лишь Санкт-Петербург: сотрудники правоохранительных органов действовали жёстко, били протестующих и использовали электрошокер.