https://static.news.ru/photo/4c7a7c78-3cf8-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: tengri_shaman/vk.com

Полицейские пришли домой к якутскому шаману Александру Габышеву, который шёл в Москву «свергать Путина», и задержали его четырёх сторонников.

Об этом сообщает «МБХ» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Он отметил, что силовики увезли членов отряда шамана якобы для установления личности.

Сам Габышев закрылся в доме, сотрудники полиции предприняли попытку взломать дверь, но после его предупреждения о вызове адвоката отказались от этой идеи, — сказал Прянишников.

Шаман начал своё пешее путешествие в марте 2019 года. До момента, когда его задержали правоохранители на трассе «Байкал», Габышев уже приблизился к Москве на три тысячи километров. Всего шаман должен был пройти восемь тысяч километров, а сам поход занять порядка двух лет. Полицейские, поймав Габышева, возбудили в его отношении уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). В начале октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала якутского шамана невменяемым.

Как ранее писал NEWS.ru, с якутского шамана Александра Габышева сняли подписку о невыезде. 11 декабря правоохранители запретили шаману покидать страну, а 23 декабря следователь сам снял подписку о невыезде.