Полиция приехала на юг Москвы для разгона шествия в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/278510c6-6ef3-11eb-9427-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в районе Южное Чертаново вечером 14 февраля участники акции зажжённых фонариков в поддержку оппозиционера Алексея Навального устроили шествие вдоль дворов.

Кадры с идущей группой людей с фонариками появились в социальных сетях, передаёт MK.RU.

Позже в Telegram-канале Avtozak LIVE появилась информация, что к месту приехали две машины полиции. Задержали ли кого-нибудь из участников акции, пока неизвестно.

Ранее, 14 февраля, телеведущая Ксения Собчак и актриса Татьяна Лазарева вышли на московскую акцию с фонариками, устроенную в поддержку Алексея Навального. Они вышли на лёд Патриарших прудов. С ними на акции находятся около двадцати человек. Полицейские, патрулирующие территорию вокруг, не вмешиваются в происходящее. Видео опубликовано в Telegram-канале Собчак.

Кроме того, акции с фонариками проходят на Манежной и Пушкинской площадях, а также в Сокольниках и у главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

14 февраля по всей стране проходит приуроченная ко Дню всех влюблённых акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Люди выходят во дворы своих домов и зажигают фонарики.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.