В МЧС отреагировали на сообщения о воздушной тревоге в регионах В МЧС назвали фейком данные о воздушной тревоге в российских регионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о воздушной тревоге на нескольких радиостанциях в российских регионах не соответствует действительности, сообщили в МЧС. Представители ведомства подчеркнули, что данные были озвучены в эфире ряда радиостанций и телеканалов в результате взлома.

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! — заявили в ведомстве.

До этого экстренным сообщением об угрозе ракетного удара вещание прервалось в городах Подмосковья, Ленинградской, Свердловской, Самарской и Воронежской областях, а также в Татарстане.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 1 марта власти проведут комплексную проверку системы централизованного оповещения населения. Специалистами будет проконтролирована исправность сирен и громкоговорителей. О проверке оповестили представители Комитета по информатизации и связи, данные были распространены в социальных сетях.

Отмечается, что проверка также состоится при участии телеканалов и радиостанций.