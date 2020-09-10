Полиция поминутно установила, что делал Навальный в Томске

https://static.news.ru/photo/0d092296-f3f6-11ea-abf9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи Сибирского федерального округа огласили первые результаты по делу Навального. Полиции удалось в хронологическом порядке восстановить все передвижения блогера в Томске и его сопровождающих вплоть до момента его посадки в самолёт.

Также сыщикам удалось установить их круг общения, места проживания и перемещения по Томску и области. Среди них — гостиница Xander Hotel, ресторан «Вельвет», съёмная квартира, где состоялась рабочая встреча сторонников Навального, и та самая «Венская кофейня» в аэропорту, сообщает Пятый канал со ссылкой на правоохранительные органы.

Также полицейские установили личности всех, кто сопровождал Навального в поездке. Всего их было шесть человек, пятеро из сопровождающих опрошены, а шестой фигурант — женщина по имени Марина Певчих — от пояснений уклонилась и уехала из страны.

Выяснилось, что в поездке блогер пил вино и алкогольные коктейли. На данный момент следователи устанавливают местонахождение пассажиров, которые летели с Навальным в одном самолёте, а также ищут его лечащего врача, чтобы опросить всех их о происшедшем. Доследственная проверка продолжается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из свидетелей инцидента с Навальным уклонилась от дачи объяснений и покинула территорию России. Марину Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании, вызывали в полицию 20 августа.