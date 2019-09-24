Госдума приняла закон, наделяющий полицию правом объявлять россиянам предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. Такие меры будут обязательными для исполнения.
Помимо этого, как следует из документа, предостерегать граждан могут и от «продолжения антиобщественного поведения».
Документ внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Теперь МВД предстоит разработать порядок вынесения таких предостережений — как именно это делать и каким способом доносить до людей.
По словам Пискарёва, речь идёт о «гуманной мере профилактического воздействия» и не является репрессивной мерой. Задача полиции в данном случае — уберечь человека от противозаконных действий, за которые может наступить суровая ответственность.
Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерёг россиян от бросков стаканчиками в сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в США за такой поступок представитель закона имеет право застрелить нарушителя без суда и следствия и получить за это награду.