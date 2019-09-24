https://static.news.ru/photo/8d3b5b82-deee-11e9-b70f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Госдума приняла закон, наделяющий полицию правом объявлять россиянам предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. Такие меры будут обязательными для исполнения.

Помимо этого, как следует из документа, предостерегать граждан могут и от «продолжения антиобщественного поведения».

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. Теперь МВД предстоит разработать порядок вынесения таких предостережений — как именно это делать и каким способом доносить до людей.

По словам Пискарёва, речь идёт о «гуманной мере профилактического воздействия» и не является репрессивной мерой. Задача полиции в данном случае — уберечь человека от противозаконных действий, за которые может наступить суровая ответственность.

Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерёг россиян от бросков стаканчиками в сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в США за такой поступок представитель закона имеет право застрелить нарушителя без суда и следствия и получить за это награду.