https://static.news.ru/photo/4a478752-5008-11ea-a743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласованный с городскими властями митинг левопатриотических сил на Суворовской площади в Москве собрал около 300 участников.

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. Темой митинга стало предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, вопреки озвученным правоохранителями данным, оценил количество участников мероприятия в три тысячи человек.

Как передавал NEWS.ru, собравшиеся на Суворовской площади граждане выразили своё несогласие с форматом будущего голосования. Участники митинга потребовали вынести вопрос о конституционных правках на полноценный референдум. Также звучали призывы к объединению российских оппозиционных сил — в частности подобное заявление сделал Удальцов.