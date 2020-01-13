https://static.news.ru/photo/a732a37c-35f3-11ea-b98f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в поджоге детских колясок в подъезде дома в Центральном районе Северной столицы.

Как рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу, задержанный — гражданин 1974 года рождения без определённого места жительства. По информации правоохранителей, 10 января он поджёг несколько колясок на лестничной клетке дома по Моховой улице. Инцидент был заснят камерами видеонаблюдения. 12 января сотрудники УМВД по Центральному району задержали мужчину недалеко от места правонарушения. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как писал NEWS.ru, в декабре инвалид стал жертвой пожара на севере Москвы. Пожарные установили, что загорелись коляска погибшего и его личные вещи.