Полиция Находки отпустила мужчину, разгуливавшего со страйкбольным ружьём

Полиция Находки не стала задерживать молодого человека, который ранее зашёл с ружьём для страйкбола на территорию школы. По словам мужчины, он не хотел никого пугать, а взял с собой оружие, чтобы потренироваться перед службой в армии, сообщает Telegram-канал SHOT.

В пятницу, 1 октября, 18-летний Максим Аборин поднял на ноги всю полицию города. Он пришёл с большой чёрной сумкой на территорию школы № 18, чтобы позаниматься на турниках.

После упражнений молодой человек намеревался пойти в лес, чтобы пострелять из страйкбольного ружья, но перед этим решил осмотреть его. И сделал это прямо возле школы. Ружьё увидели ученики, а охранник нажал тревожную кнопку.

Прибывшие полицейские оцепили территорию школы. Сам нарушитель спокойствия был впоследствии обнаружен дома. С ним провели беседу и задерживать не стали.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего мужчину, который разгуливал с предметом, похожим на автомат, по улице Короленко на востоке Москвы. Он находился в нетрезвом состоянии. Задержанный впоследствии сообщил, что оружие было игрушечным.