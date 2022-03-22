Полиция отпустила адвокатов Навального

Полиция отпустила адвокатов оппозиционера Алексея Навального Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову, задержанных накануне во время общения с журналистами. Они давали интервью после оглашения приговора подзащитному, но полицейские прервали брифинг, посадили защитников в автобус и увезли, сообщает «Интерфакс».

Нас с Ольгой Михайловой отпустили и даже любезно довезли до машины, — сказал агентству Кобзев.

Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес Навальному приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционер был признан виновным по обоим пунктам и приговорён к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 годам ограничения свободы.

Обвинение просило лишить его свободы на 13 лет. Навальный в ходе прений заявил о своей невиновности, а запрошенное прокуратурой наказание назвал необоснованным. Защита оппозиционера намерена обжаловать вердикт.