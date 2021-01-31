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Полиция освободила от митингующих центр Москвы

16:20, 31 января 2021 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции и Росгвардии освободили от митингующих центральные улицы Москвы и район близ СИЗО «Матросская Тишина».

Как сообщается, в настоящее время скоплений людей возле станций метро и на площадях не наблюдается. Сейчас правоохранители проверяют переулки и дворы столицы. На центральных станциях метро и улицах дежурят усиленные наряды полиции, передаёт ТАСС.

Участники несогласованной акции направились к СИЗО после того, как правоохранители не дали им возможности собраться на Лубянской площади. Район был перекрыт и оцеплен. В ходе акций протеста полицейские жёстко задерживали собравшихся.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал проходящие в стране несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера. По его словам, эти акции являются провокацией и никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь».

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