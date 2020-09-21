Полиция опросила около 200 человек после инцидента с Навальным

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Сотрудники полиции опросили около 200 человек во время доследственной проверки по факту инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву, после чего мужчина впал в кому.

Сотрудниками транспортной полиции проведён обширный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошены около 200 человек, — передаёт ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Полицейские опросили людей, которые контактировали с Навальным или были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области. Также показания дали некоторые из пассажиров, летевших в одном самолёте с политиком. В настоящее время следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов, а также других документов и сведений.

Доследственная проверка продолжается. МВД повторно допрашивает сотрудников ФБК по ситуации с Навальным.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.